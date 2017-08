Maduro reprime un alzamiento militar en la segunda ciudad de Venezuela

ENTRE 2006 AL 2016 CHAVES , MADURO Y SU CUADRILLA DE ASALTA-CAMINOS LE HAN ROBADO A VENEZUELA Y A SUS CIUDADANOS MÁS DE 300.000 MILLONES DÓLARES USA, LOS TIENEN A BUEN RECAUDO EN SUIZA Y OTROS PARAÍSOS FÍSCALES. EL PAÍS ESTÁ EN SU TOTAL RUÍNA Y QUIEBRA TÉCNICA SU DIVISA NO VALE NADA DE NADA, EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VENEZUELA ASISTIRÁ A SU "GRAN QUIEBRA". BENEFICIARIOS DE ESTA MÍSERIA Y QUIEBRA DE VENEZUELA LOS LADRONES CHAVES, MADURO Y SU PT MADRE DE TODOS LOS BANDOLEROS BOLIVARIANOS Y ADEMÁS LOS PODEMITAS ESPAÑOLES QUE NO PARAN DE RECIBIR MILLONES Y MILLONES DE MADURO Y SU US BANDOLEROS NARCOTRAFICANTES, PODEMOS IGLESIAS EL MONERO Y CÍA, s.L. SO SON SOCIOS CRIMINALES Y ASESORES DE ESTOS LADRONES.................??? TODOS AL PAREDON INCLUÍDOS LOS PODEMITAS CHUPA NABOS SUPER CORRUPTOS