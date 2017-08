Kim Jong-un amenaza con responder con un "mar de fuego" a las sanciones de la ONU

No sé , no sé, este asunto se está llevando muy mal y como dice algún otro comentario, Corea no es Afganistan, tienen algo más que tirachinas y mucho resentimientos de los millones de muertos provocados por intereses extranjeros durante la guerra fría. A eso sumen que Japón trató a la población coreana como auténtica basura e incluso hoy en día, 70 años más tarde sigue sin conceder la nacionalidad a los nietos de los presos coreanos que fueron llevados como esclavos a las fábricas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.



Aquí en Europa por mucho menos ya te tildan de fascista.



Como de costumbre pierda quien pierda China vuelve a ganar. Si no hay guerra su posición se ve reforzada. Si hay guerra su posición se ve reforzada. El único que le hace la competencia a China es el Bitcoin. ¡Que cojones, si los bitcoins también se minan en China! Otra vez vuelven a ganar.



¡Anda y que les den arroz!