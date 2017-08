El 'chavismo' instala la Asamblea Constituyente pese a los numerosos llamamientos en contra

la pmafiap española no se queda atras

Todas estas informaciones especulativas, de odio y de mentiras, confirman la poca veracidad de estos medios y su grado de corrupción.



Lo mismo que nos creemos que Mariano nunca recibió sobres, que urdangarin pasaba por allí, los 20 millones de esclavos trabajando, etc, etc...



Pero si aquí tenemos mierda para dar y regalar, para que traerla de fuera...



Y la sangre corrupta que mueve a Bárcenas, no ha sido purificada o renovada como pretenden las medidas correccionales de prisión; Al principio hubo un atisbo de arrepentimiento pero con el tiempo, por desgracia, se ha visto que las aguas vuelven a su cauce, el río de aguas negras que todo a su paso infectan.