La Justicia venezolana revoca el arresto domiciliario de Leopoldo López y Antonio Ledezma por "riesgo de fuga"

Tanto López como Ledezma habían sido detenidos de nuevo

Según fuentes de Inteligencia, estarían planeando una fuga

Habrían violado las condiciones en las que se les concedió esta medida

La Justicia venezolana ha revocado el arresto domiciliario a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma porque habrían violado las condiciones en las que se les concedió esta medida y porque, de acuerdo con "fuentes de Inteligencia", estarían planeando una fuga, según ha informado este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un breve comunicado.

"En el día de ayer, 31 de julio, los tribunales quinto de ejecución y sexto de control del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, revocaron las medidas acordadas en favor de los ciudadanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario", reza la nota oficial.

En el caso de López, que obtuvo 'casa por cárcel' el pasado mes de julio, ha esgrimido que "las condiciones impuestas no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político, esto en razón de la sentencia definitivamente firme que pesa en su contra, la cual tiene como pena accesoria su inhabilitación política".

Sobre el ex alcalde caraqueño, el alto tribunal ha indicado que "le habían impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio". "En caso contrario, se revocaría de inmediato la medida otorgada", ha recalcado.

El TSJ también ha argumentado que "se recibió, por fuentes de Inteligencia oficial, información que daba cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes".

Las familias de los dos dirigentes opositores habían denunciado horas antes a través de las redes sociales que López y Ledezma han sido apresados de madrugada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin que desde entonces hayan tenido noticia de ellos.

Mitzy Capriles, la mujer del ex edil capitalino, ha indicado en una rueda de prensa celebrada en Madrid, donde se encuentra estos días, que su marido ha sido enviado otra vez a la cárcel militar de Ramo Verde. La familia de López, por su parte, aún no ha podido averiguar dónde está.

Encarcelados

López, uno de los principales líderes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora-, está encarcelado en Ramo Verde desde 2014. Un año después fue condenado a casi 14 de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El pasado julio obtuvo el arresto domiciliario por motivos que no se explicaron pero que la familia atribuyó a la mediación internacional.

Desde entonces, aunque no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación, sí ha recibido y ha hablado por teléfono con líderes internacionales y ha difundido mensajes a través de las redes sociales en los que anima a mantener las protestas para desahuciar a Maduro del Palacio de Miraflores.

Por su parte, Ledezma fue detenido justo cuando se cumplía un año de la detención de López. El ex alcalde de Caracas estuvo cuatro meses en Ramo Verde y rápidamente le fue concedido el arresto domiciliario por motivos de salud. En las últimas semanas, ha difundido varios vídeos por las redes sociales. Su mujer ha revelado que fue apresado por el SEBIN "pocos minutos después" de que grabara uno.

López pide no decaer

Leopoldo López ha pedido a los ciudadanos de su país, en un nuevo vídeo difundido este martes, que no decaigan en la lucha "por una mejor Venezuela" y anunció que ha recibido una de las "mejores noticias" en sus años de presidio, el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.

"Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela", dijo López en un vídeo en el que aparece junto a Tintori y que fue difundido este martes pero grabado el pasado 17 de julio, cuando estaba en arresto domiciliario.

