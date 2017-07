Graves disturbios y al menos seis muertos en la jornada de votación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela

La jornada de elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) programada este domingo por el oficialismo venezolano se está desarrollando entre incidentes violentos protagonizados por manifestantes de la oposición y las fuerzas del orden.

Hasta nueve personas habrían perdido la vida en Venezuela este domingo en incidentes violentos relacionados con los comicios, según fuentes de la oposición. Hasta el momento, el Ministerio Público ha informado de la muerte de seis personas en incidentes violentos relacionados con la votación, una de ellas un candidato a la Constituyente y otra un dirigente juvenil opositor.

En Caracas, la oposición ha protagonizado una marcha sobre la autopista Francisco Fajardo desde seis puntos de concentración diseminados por todo el este de la capital. En al menos tres de ellos las autoridades han intentado dispersar a los manifestantes.

"La idea es que nos podamos aglutinar y continuar con la movilización, no necesariamente con la lógica de que la meta es llegar a la autopista, sino de continuar la presión y demostrar que estamos en resistencia", ha reclamado el diputado opositor Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional.

En la plaza Brión, situada en el este de Caracas, la Policía Nacional Bolivariana ha irrumpido pasadas las 11.00 horas lanzando gases lacrimógenos y dispersando a unas 200 personas congregadas en el lugar, incluidos diputados opositores.

"La represión va a aumentar, porque nosotros vamos a incrementar las protestas. Lo que viene es la desobediencia civil y ciudadana sobre un régimen que se está configurando en dictadura", ha expresado Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional y presente en las manifestaciones opositoras.

"El presidente Nicolás Maduro ha enterrado hoy a un gran grupo del chavismo que votaron por Hugo Chávez, como la fiscal Luisa Ortega o el diputado Germán Ferrer", ha señalado el sindicalista, en referencia a los chavistas que están en contra de la Constituyente.

En la plaza de Altamira, epicentro de las protestas, ocho motocicletas fueron quemadas por un artefacto explosivo. Al menos dos de ellas eran propiedad de la Policía Nacional Bolivariana. Varios civiles y funcionarios resultaron heridos.

El Paraíso, en el oeste de Caracas, ha sido uno de los barrios con más incidentes. Manifestantes han quemado una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los choques han dejado una cifra de heridos todavía sin cuantificar.

"Yo estudio en una universidad privada y de 40.000 bolívares que estaba pagando este trimestre me pasa a 200.000 bolívares. ¿Cómo pago yo eso? El dólar sigue subiendo y los jóvenes no encontramos un futuro en el país. El Gobierno anuncia un programa juvenil, que es estar barriendo las calles como en Corea del Norte, pero ese no es el futuro que yo quiero", asegura José Angel Solís, un estudiante de Turismo.

"Hay mucha gente con necesidades en la parte médica. Sufro de artrosis degenerativa y no dispongo de mis alimentos. Tengo la pierna hinchada y lo único que puedo hacer es ponerme compresas frías y tomar ibuprofeno. Pero aun así salgo a protestar. Uno tiene que dar ejemplo", ha apuntado Ana, una funcionaria que se niega a dar su apellido por temor a represalias.

La afluencia a los centros de votación ha sido desigual en Caracas. Algunos centros, como el del Poliedro de Caracas, considerado el punto principal de los comicios, ha registrado una gran afluencia, mientras en varios puntos del centro de Caracas eran pocos quienes acudían a votar.

"Los centros de votación están trancados, pero de gente", ha señalado el líder chavista Diosdado Cabello. También se refirió a la oposición. "Andan en modo de desespero porque le tienen terror al pueblo, en todo rincón del país se habla de la Constituyente, y ellos han tenido que admitirlo", ha dicho Cabello.

Los venezolanos han acudido a los centros de votación para elegir a los 545 miembros de la ANC. Hasta 364 serán elegidos en el ámbito territorial y 181 en el sectorial, entre empresarios, campesinos, pescadores, discapacitados, estudiantes, trabajadores, pensionados y representantes de las comunas.

El oficialismo cree que la ANC es la única manera de conseguir la paz en el país y apuntalar el ideario socialista de Hugo Chávez, mientras que la oposición considera las elecciones son inconstitucionales, cree que aumentará la represión y que instalará una dictadura comunista en el país.

