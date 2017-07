Trump nombra a John Kelly como su jefe de gabinete en sustitución de Reince Priebus

Donald Trump y John Kelly. Foto: Getty.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes el nombramiento del general John Kelly, que actualmente ejerce como secretario de Seguridad Nacional, como su nuevo jefe de gabinete, reemplazando a Reince Priebus, su 'mano derecha' hasta el día de hoy.

Así lo ha anunciado Trump en su cuenta de Twitter, asegurando que el general es un "gran americano y gran líder" que ha sido una "verdadera estrella" de su Administración.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017

Algunas fuentes de la Casa Blanca aseguran que Priebus renunció al puesto este jueves después de su enfrentamiento con el nuevo director de comunicaciones, Anthony Scaramucci.

Trump sustituye así a uno de sus principales asesores, como Steven Bannon, jefe de estrategia, cuyo papel también ha menguado desde que el presidente juró el cargo en enero.

De hecho, ningún jefe de gabinete duraba tan poco en el cargo desde 1993, con el último jefe de gabinete de George Bush padre, que se vio forzado a dejar el cargo tras perder las elecciones en favor de Bill Clinton. Sólo en otra ocasión el ejercicio del cargo ha sido tan breve, también por un final de mandato presidencial, cuando Reagan abandonó el Despacho Oval.

El papel de Priebus había quedado en entredicho en las últimas fechas después de que Trump nombrara a Anthony Scaramucci como nuevo director de comunicaciones. Esta elección supuso la dimisión inmediata de su secretario de Prensa, Sean Spicer quien, al igual que Priebus, estaba en contra del nombramiento.

De hecho, en las últimas horas, Scaramucci ha mostrado públicamente su enfrentamiento con Priebus, afirmando que tienen una relación "como Caín y Abel", e insinuando en un tuit y en posteriores declaraciones a medios de comunicación que el ya exjefe de gabinete estaba detrás de la filtración de sus datos empresariales. En ellos se refleja que sigue percibiendo cuantiosos ingresos gracias a su participación en la propiedad de la firma de inversión SkyBridge Capital.

Trump ha tuiteado, inmediatamente después de anunciar el nombramiento de Kelly, un agradecimiento a Priebus "por su servicio y dedicación al país", afirmando que han logrado grandes cosas juntos y que está "orgulloso" de él.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017

