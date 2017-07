Francia propone crear en Libia centros para hacer una primera criba entre refugiados e inmigrantes

... y bien, mi comentario anterior no es para estar de acuerdo o en desacuerdo, es un hecho y por mucho que se niegue seguirá siendo un hecho y el problema seguirá existiendo mientras se permitan todo este tipo de abusos y de explotación de los ricos sobre los países pobres, ya sea montando empresas que funcionan con mano de obra esclava, acaparando grandes tierras o por medio directamente de la guerra ... Si uno está en contra de la inmigración y de los refugiados, como ha de estarlo viendo que es algo forzado que la gente hace por necesidad, por sobrevivir, debería estar en contra de todos estos asuntos, de la explotación y colonización de los países pobres, por medio de acuerdos con gobiernos corruptos que lo permiten o por medio de las armas si no lo permiten, debería protestar por la ocupación francesa de las islas Comoras de cuyos habitantes se reía el presidente de la fraternidad y toda esa hipocresía por ejemplo, o por la guerra de Libia orquestada por las empresas petroleras y sus respectivos defensores gobiernos, .... aunque para protestar por algo primero uno debe enterarse de que está ocurriendo. Deberían estar en contra de todo esto con verdadera energía y convicción, con la misma energía y convicción que emplean en odiar o temer a sus semejantes cuando no quieren que los perturben, que los molesten, porque creo que la mera construcción de un muro no es solución en absoluto, no es nada serio, es una forma de abordar el problema casi infantil y que conlleva más desgracia, más problemas, .... pero no se hace con convicción porque consideran una aspiración legítima el poder tener beneficios de 16 millones de euros, caiga quien caiga … todo lo cual es la ley del más fuerte, la ley de la selva y no una ley civilizada ...