'The Economist' cree que es necesario cambiar la Constitución para mantener España unida

Estoy bastante de acuerdo con lo que dicen Marta y Manu en sus comentarios, únicamente señalo que no me gusta la expresión “pérfida albión”, porque fue acuñada por los gabachos que, junto con los ingleses, los yanquis y los panislamistas, han sido a lo largo de los siglos los peores enemigos de España.



También comparto la visión de Jons cuando escribe que en España hay muchos políticos corruptos, así como la familia borbónica... Lo que abomino es su hispanofobia, su odio a España, por eso yo odio a Jons.



Jons, si tanto odias a España, renuncia a tu nacionalidad (apuesto a que eres español). La gente antiespañola como tú favorece que los partidos políticos españoles, sobretodo el PP, ganen en votos, beneficia también a los Borbones y en general al régimen postfranquista de 1978.



Que alguien me explique porqué, si PNV o Convergencia no quieren a España, pactan con el PP para que éste gobierne y también, si el PP está en contra de los secesionismos, porqué pacta con el PNV o Convergencia... algo huele mal aquí y no quiero decir más.



Del PSOE me da pereza hablar, ya lo he padecido bastante estos años.



Como se ha comentado más arriba, yo abogo por reformar la constitución para quitar las autonomías... no es lo mismo que te roben desde una sóla administración a que lo hagan desde 17 sitios diferentes.



Respecto a Podemos y Ciudadanos, los veo como continuadores de este régimen político.



Tampoco digo que haya que terminar con este régimen porque desconozco qué alternativas fiables hay (si las hay, no las van a desvelar los principales medios de comunicación nacionales, desde luego).



En fin, buenas noches a todos.