'The Economist' cree que es necesario cambiar la Constitución para mantener España unida

La única reforma constitucional que contentaría a los indepes es la de hacer legal la consulta en el futuro.



Sólo tenemos 2 opciones, reformarla a su gusto y permitirles quitarnos media España (todavía nos estamos arrepintiendo de ceder la soberanía de una roca llamada Gibraltar, imaginaros la rabia futura con media España regalada sin más) o NO reformar nada.



Hacer MEDIA reforma (a su favor) pero encima no llegar a lo que quieren no arregla el problema, lo acerca a su postura.



Nadie con cabeza, cuando negocia, regala al otro lo que estaba dispuesto a ceder si no se llega a un acuerdo por las dos partes.