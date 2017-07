Maduro llama a participar en la consulta de la oposición y el ensayo electoral constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emplazado a la población venezolana a participar este domingo tanto en el ensayo de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente como en la "consulta interna" convocada por la oposición precisamente para expresar su rechazo a la iniciativa constituyente.

Ambos eventos, tanto el ensayo electoral constituyente como el plebiscito de la oposición, se realizarán de manera paralela, lo que demuestra según Maduro el sistema democrático que impera en el país. "Yo llamo a todos los venezolanos a que mañana (por el domingo) participen en los eventos políticos que están convocados pacíficamente, con respecto a las ideas del otro, sin ningún incidente. Paz es lo que pido, paz es lo que quiero y paz es lo que vamos a tener", ha afirmado.

Así, ha reiterado su invitación al pueblo de Venezuela a participar en el ensayo electoral constituyente que se realizará este domingo. "Yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas de bien a participar en el proceso de simulacro electoral, como siempre se ha hecho, para ver cómo funcionan las máquinas, para ver cuáles son los candidatos, informarse mejor. Es una fiesta electoral que está convocada, una fiesta de paz", ha destacado.

Precisamente este domingo la oposición ha convocado una consulta popular contra el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. "La oposición ha convocado una consulta interna de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática). Han convocado una consulta interna de los partidos de la oposición, con sus propios mecanismos. Sin cuadernos electorales, sin captahuellas, sin auditoría previa, sin auditoría posterior", ha criticado.

Sin embargo, ha denunciado la "agenda violenta de muerte" que intenta imponer la oposición, pese a lo que "en el país seguirá triunfando la paz y la tranquilidad".

"Hay gente que quiere la muerte y la guerra. Sin embargo, en Venezuela nosotros no lo hemos permitido, ni lo vamos a permitir. Va seguir triunfando la paz: Paz sí, guerra no, Constituyente sí, guarimba no", ha declarado durante el acto de incorporación al Panteón Nacional de los restos mortales de Argimiro Gabaldón, líder guerrillero y poeta, más conocido como el 'Comandante Carache'.

Maduro ha recordado que quienes odian la toma del poder político por parte del pueblo son los mismos personajes que se encargaron durante décadas de perseguir, torturar, desaparecer y asesinar a los líderes revolucionarios por oponerse a las políticas de Estado excluyentes.

"Agresión" de Google

Por otra parte, Maduro ha denunciado una "agresión cibernética" de la multinacional estadounidense Google contra Venezuela con la aparición de banderas estadounidenses.

"Ustedes saben lo que está haciendo Google contra Venezuela. Nadie lo ha denunciado. A veces nos quedamos callados ante agresiones. Usted mete CNE (Consejo Nacional Electoral) en la página de Google, un buscador, el más usado, y le aparece cualquier otra dirección. En estos días aparecía la dirección de los Estados Unidos, una bandera gringa, o aparece cualquier cosa", ha denunciado durante un acto en el Panteón Nacional.

"Parece que nos estamos acostumbrando a que agredan a nuestro país tecnológicamente. No podemos aceptar más agresiones tecnológicas. Tenemos que reaccionar", ha añadido.

