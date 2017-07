Donald Trump Jr. habría actuado diferente de haber sabido el impacto de investigar por la vía rusa a Clinton

Se vio con la abogada Natalia Veselnitskaya, próxima al Gobierno ruso

Trump Jr. se citó con la abogada en busca de información sobre Clinton

Sobre el encuentro: "Literalmente, una pérdida de 20 minutos, una pena"

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de EEUU, ha reconocido este martes que si tiene en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, hubiera hecho las cosas de forma "un poco distinta" a como lo hizo, en referencia a su polémico encuentro con la abogada Natalia Veselnitskaya, próxima al Gobierno ruso, durante la campaña presidencial de su padre.

En entrevista con la cadena Fox, el hijo de Trump ha asegurado, además, que no le contó a su padre el encuentro con Veselnitskaya porque "no había nada que contar".

Trump Jr. ha afirmado que el encuentro no fue "nada". "Ni siquiera me acordaba de él hasta que empezasteis a sacar estas cosas. Fue, literalmente, una pérdida de 20 minutos, una pena", ha asegurado, en sus primeras declaraciones tras publicar la cadena de mensajes que mantuvo con el publicista Rob Goldstone para fijar dicho encuentro.

"Para mí, esto era investigación de la oposición", ha explicado el hijo del mandatario estadounidense. "Tenían algo, ya sabes, quizás alguna prueba concreta sobre todas las historias que había estado escuchando (acerca de la rival demócrata, Hillary Clinton) así que pensé que quería escucharlas", ha agregado.

Trump Jr. ha hecho referencia a los "escándalos" de los que se venía hablando y, si bien ha asegurado que no sabía si lo que Veselnitskaya podía ofrecerle en el encuentro, que creyó inicialmente que versaría sobre Clinton, "tenía alguna credibilidad".

"No sabía qué había detrás de todo esto (...). Alguien me envió un correo electrónico. Leo leí y respondí en consecuencia", ha explicado.

"Pero realmente no fue a ninguna parte y, aparentemente, no era para eso la reunión", ha añadido, insistiendo en que del encuentro no extrajo ninguna "información significativa".

Trump Jr. decidió publicar los correos electrónicos entre él y Goldstone acerca de la reunión "con el objetivo de ser totalmente transparentemente", advirtiendo de que ésta tuvo lugar "antes de que la actual fiebre rusa estuviese en boga".

"No tenía información perjudicial sobre Clinton"

La abogada rusa, que ha negado representar al Kremlin, aseguró en una entrevista a NBC News que su intención nunca fue entregar información relativa a la excandidata presidencial, aunque sus interlocutores sí que parecían esperar "muy fervientemente" datos controvertidos sobre el Partido Demócrata.

"No tenía ninguna información perjudicial o sensible sobre Hillary Clinton. Nunca fue mi intención tenerla", ha explicado Veselnitskaya, cuyo único interés sería hablar de la Ley Magnitsky y del veto a las adopciones.

Según Veselnitskaya, Trump Jr. sólo le planteó una pregunta antes de interrumpir abruptamente la reunión: "Si tenía algún registro financiero que probara que los fondos utilizados para patrocinar al DNC procedían de fuentes inapropiadas".

El presidente ha aplaudido la "transparencia" de su hijo, al que ha definido como una "muy buen persona" en un breve comunicado leído ante los periodistas por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

