Al Baghdadi, líder del EI, está muerto: así lo cree el Observatorio Sirio para los DDHH

¡Bien por los rusos, ese pueblo que tiene lo que hay que tener!



Que no nos metan mierda en la cabeza, Rusia no ha hecho nada a España y no tenemos porque ser enemigos de ellos, sólo porque les interese a todos los sinvergüenzas del sistema que nos están comiendo el coco todo el día con idioteces de que el Islam es pacifista, feminista y que tenemos que ser amigos de las petromonarquías que intentan destruir nuestra civilización subvencionando al yihadismo.



Yo no trago.