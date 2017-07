Trump defiende que su hija le sustituyese en el G20 y alega que es "muy normal"

Ivanka Trump sustituyendo a su padre en el G20. Foto: Efe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido que su hija Ivanka le sustituyese durante un encuentro con otros líderes en la cumbre del G20 y ha alegado que se trata de una práctica "muy normal", con la que incluso está de acuerdo la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Ivanka Trump ocupó la silla de su padre durante una reunión a puerta cerrada centrada en el desarrollo africano y en la que tomó la palabra el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Pese al estupor generalizado, el mandatario norteamericano ha restado importancia a este gesto.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017

"Cuando salí de la sala de reuniones para mantener encuentros cortos con Japón y otros países, pedí a Ivanka que ocupara el asiento. Es muy normal. Angela M. está de acuerdo", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

La canciller alemana, anfitriona de la cumbre de Hamburgo, restó importancia al incidente durante una rueda de prensa y se explicó que "Ivanka forma parte de la delegación de Estados Unidos". Merkel también dijo que había trabajado con la hija del presidente estadounidense en varios temas.

Trump ha dado la vuelta a la polémica para cargar contra su antigua rival por la Presidencia, Hillary Clinton. "Si a Chelsea Clinton le hubieran pedido que ocupara la silla de su madre, mientras su madre regalaba el país, los medios de noticias falsas dirían ¡Chelsea presidenta!", ha añadido en otro tuit.

If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES! ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017

"Buenos días, señor presidente. A mi madre o a mi padre nunca se les habría ocurrido pedírmelo. ¿Está regalando usted nuestro país? Espero que no", ha respondido Chelsea Clinton, también en la misma red social.

Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c ? Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 10 de julio de 2017

El papel de Ivanka Trump en la actual Administración norteamericana ha dado para todo tipo de especulaciones en los últimos meses, en la medida en que se ha convertido en una presencia habitual en las reuniones de alto nivel, desplazando incluso a cargos jerárquicamente más relevantes. Entre los asuntos a los que más tiempo dedica están las cuestiones relacionadas con la mujer.

PUBLICIDAD