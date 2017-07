Siria felicita a las tropas iraquíes por su "gran victoria" sobre el EI en Mosul

¿quién es Siria?¿tiene mente, entendimiento, habla, necesita techo, agua corriente? ¿le han matado a sus hijos? ¿quién esa Siria que está tan contenta?..... ¿será que hay unos muy contentos porque creen que han ganado algo y hablan en nombre de Siria, usan ese nombre, que además les exime de sus responsabilidades,.... no, no fui yo fue Siria, .... y ¿quién uso armas químicas?....Siria,... y ¿quien llora por sus muertos? ... Siria... no hay padres, ni hermanos, ni hijos muertos,....sólo hay sirios muertos,....