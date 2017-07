Evacuada la sede del Parlamento británico tras una alarma de incendio, finalmente descartada

El Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, ha sido evacuado este lunes tras activarse la alarma de incendios, según han informado los medios de comunicación británicos. Finalmente se pudo regresar al edificio sin mayor percance.

La alarma en torno a las 10:35 horas y fueron evacuados tanto el personal como los diputados de la Cámara de los Comunes, que se encontraba reunida.

Por el momento, se desconoce el motivo de la evacuación ni si ha sido por un fuego o por otra causa. Por su parte, el servicio de Bomberos no ha recibido alerta alguna por fuego.

"Podemos confirmar que no nos han avisado por la alarma de incendios que se ha activado en las Casas del Parlamento. Si esto cambia, publicaremos una actualización en Twitter", ha apuntado la Brigada de Incendios de Londres a través de un tuit.

El Palacio de Westminster fue construido hace ya 187 años y necesita obras urgentes de restauración. Los grupos políticos se han puesto de acuerdo en la necesidad de las reformas, valoradas en uno 4.000 millones de libras (unos 4.500 millones de euros), pero la decisión sobre el lugar alternativo de reunión durante las obras ha frenado hasta ahora su comienzo.

We can confirm that we have not been called to a fire alarm sounding at the Houses of Parliament. Should that change we'll tweet an update.