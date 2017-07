Trump aterriza en Varsovia y confiesa que Rusia pudo interferir en las elecciones de EEUU

Primera visita de presidente estadounidense a un país europeo

También asistirá al G-20 que se celebra en Hamburgo

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha comprometido este jueves a apoyar a Polonia frente al "comportamiento desestabilizador" de Rusia, en el marco de la breve visita que ha hecho al país europeo en vísperas de la cumbre del G20 que se celebrará en la ciudad alemana de Hamburgo. Además, ha confesado que Rusia pudo interferir en las elecciones de EEUU.

Trump se ha distanciado así de Rusia, país al que se mostró cercano durante la campaña electoral y la primera etapa de su mandato. El presidente ha ido moderando sus alabanzas al Kremlin a medida que ha crecido la polémica en EEUU por las conexiones de su equipo con Moscú.

Trump ha dicho además que Rusia "pudo" interferir en las elecciones. "Creo que pudo ser perfectamente Rusia. Pienso que también pudo haber otros países. No seré específico. Pero creo que mucha gente interfirió", ha afirmado el mandatario, que ha acusado a su predecesor, Barack Obama, de haber sabido de la interferencia rusa y de no haber hecho nada porque creía que la candidata de su partido, Hillary Clinton, iba a ganar. "La razón por la que Obama no hizo nada es porque pensaba que iba a ganar Clinton", ha asegurado Trump.

El Gobierno ruso ha rechazado las declaraciones de Trump en las que ha acusado a Moscú de jugar un papel "desestabilizador" en Europa y ha confiado en que la próxima reunión entre el mandatario norteamericano y su homólogo, Vladimir Putin, Washington aclare su postura. "No estamos de acuerdo con este enfoque", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa, según ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik.

La postura de Polonia

"Nos vemos como socios leales que cooperan en varios temas, entre ellos la seguridad (...) Creemos que EEUU se toma en serio la seguridad de Polonia", ha dicho, por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, en la rueda de prensa que han ofrecido desde Varsovia tras su reunión.

Al margen de cuestiones bilaterales, Trump ha insistido en la necesidad de que los miembros de la OTAN cumplan con sus obligaciones financieras, según las cuales deberían destinar a la organización internacional al menos el dos por ciento de su presupuesto para defensa.

Por otro lado, se ha referido a la amenaza que representa Corea del Norte por sus continuas pruebas nucleares y con misiles balísticos. Trump ha revelado que está pensando en "muchas cosas" para responder al régimen de Kim Jong Un, si bien no ha detallado ninguna.

El inquilino de la Casa Blanca, que nada más llegar al cargo amenazó incluso con una intervención militar en Corea del Norte, ha insistido en que la comunidad internacional debe demostrar al país comunista que sus violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen consecuencias.

Una visita histórica

El presidente de EEUU, Donald Trump, llegó anoche a Varsovia para su primera visita bilateral a un país europeo. La visita, tildada de "histórica" por el Gobierno polaco, de corte nacionalista y conservador, es vista con recelo desde otras capitales europeas, porque Trump ha elegido como primer destino a uno de sus socios más controvertidos y euroescépticos.

El presidente de EEUU y su mujer Melania Trump llegaron al aeropuerto de Varsovia sobre las 22:15 hora local (20:15 GMT) a bordo del Air Force One para una visita de menos de 24 horas, ya que mañana a mediodía volará rumbo a Hamburgo (noroeste de Alemania) para participar en la cumbre del G-20.

El líder del partido gobernante, Jaroslaw Kaczynski, considera que la visita es un "éxito" para su país, algo que otros aliados europeos "envidian". Las autoridades polacas han diseñado un fuerte dispositivo de seguridad, con miles de policías patrullando las calles, y quieren asegurarse un caluroso recibimiento a Trump, por lo que la oposición no ha sido invitada a los actos centrales.

