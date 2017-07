Seguidores de Maduro asaltan el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora

2



Pues Podemos no dirá nada. Ten en cuenta que esta atado de pies y manos porque la financiación le viene de allí. Podemos es un montaje de Maduro para ir contra Rajoy e intentar montar el chavismo en el sur de europa. No por ideología sino por negocio. Puro y duro. No cras que 4 perroflautas montan un partido político con un crowfunding. Ni 4 profesorcillos de 3 al cuarto, sin plaza, ayudados de algun becario. El dinero vien del petróleo. Y Podemos no puede decir ni mu. Con la boca pequeña susurrarán para que los BOBOS de sus votantes oigan murmullo pero Podemos NO PUEDE decir nada en contra de Maduro.