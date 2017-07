Trump publica un vídeo en el que golpea a una persona oculta por el logo de la 'CNN'

La relación del presidente de EEUU, Donald Trump, con la prensa ha sido más tensa de los habitual en la última semana. Sus continuos ataques a los periodistas críticos con la Presidencia han culminado en un videomontaje publicado en la red social Twitter en el que él mismo golpea a una persona que está oculta por el logo de la CNN, cadena con la que se ha cebado especialmente.

Este domingo, Trump colgó un vídeo de su cameo en la WWE en el año 2007, en el que peleaba con el multimillonario Vince McMahon. En el montaje, la cara de McMahon ha sido cubierta con un logo de la cadena CNN. Trump se abalanza sobre él y le asesta varios golpes.

La CNN, por su parte, ha emitido un comunicado en el que expresa que el presidente de EEUU alienta la violencia contra los reporteros mientras que desatiende sus obligaciones. "En vez de prepararse para su viaje al extranjero, su primer encuentro con Vladimir Putin, tratar con Corea del Norte y trabajar en su proyecto de ley sanitaria, participa en un comportamiento juvenil muy por debajo de la dignidad del puesto", ha expresado la cadena.

En la última semana, el presidente de EEUU se ha mostrado especialmente crítico con medios como la CNN, Washington Post o New York Times. En particular, Trump ha dedicado unas duras palabras a los presentadores del programa Morning Joe, Joe Scarborough, y Mika Brzezinski, a los que ha insultado en repetidas ocasiones.

Varios miembros del partido republicano se han mostrado en desacuerdo con este comportamiento, aunque él ha defendido que su cuenta es personal y no presidencial.

My use of social media is not Presidential - it?s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again!