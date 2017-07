La familia Trump y Deutsche Bank: una relación complicada bajo el acecho de Rusia

La relación entre Deutsche Bank y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho correr ríos de tinta y ha motivado a los demócratas en el Congreso para que pidieran detalles a la compañía germana sobre las cuentas de este poderoso cliente. Una conexión que también se extiende a otros miembros de su familia, como Jared Kushner, su yerno y consejero en la Casa Blanca, que cuenta con un préstamo por valor de 285 millones de dólares por parte de la institución alemana que fue aprobado justo un mes antes de que su suegro fuera elegido presidente de la mayor economía del mundo.

Según especifica el Washington Post, este crédito se concedió a la compañía inmobiliaria de la familia Kushner, pero que el marido de Ivanka Trump avaló. De ahí que Kushner optase por no incluir este hecho como parte del estado financiero entregado a la Oficina Ética del Gobierno. Por aquel entonces, el yerno de Trump dividía su tiempo entre ser parte de la campaña del republicano y el negocio inmobiliario de su familia, KRE Group.

De ahí que no incluyese ciertos detalles antes de comenzar a trabajar oficialmente como consejero de la administración Trump, poniendo de manifiesto los posibles conflictos de interés entre los distintos negocios de los integrantes de la familia Trump y su posición como funcionarios públicos.

La Casa Blanca señaló en un escrito dirigido al Washington Post que Kushner no hará ningún comentario relacionado con el banco alemán, mientras que uno de los abogados que representa al yerno de Trump declaró que este no esta obligado a revelar el préstamo porque la Oficina de Ética del Gobierno "indica claramente que los declarantes no tienen que revelar como pasivo el aval de un préstamo a menos que tengan la obligación inmediata de reembolsar el préstamo".

Este préstamo a la empresa de Kushner es una de las múltiples conexiones que Trump tiene con Deutsche Bank y que a ojos de muchos legisladores demócratas y otros expertos ligarían al actual inquilino de la Casa Blanca con Rusia, tanto a nivel político como financiero. Al fin y al cabo, tanto Kushner como Trump, su hija Ivanka o la madre de Kushner son clientes de la entidad financiera alemana.

¿Con el aval de Rusia?

El británico The Guardian señaló la semana pasada que los congresistas demócratas han pedido información a Deutsche Bank para conocer si los préstamos concedidos a Trump estarían de alguna forma avalados por Rusia. El banco alemán alega que las leyes estadounidenses le impiden compartir información sobre sus clientes con el gobierno, una decisión que los demócratas consideran una tergiversación de la ley.

El pasado 16 de junio, el actual presidente de EEUU reveló en un formulario sus deudas con Deutsche Bank y otras entidades. El republicano cuenta con líneas de crédito y préstamos por valor de 315,6 millones de dólares con la entidad alemana y otras entidades estadounidenses. De la cantidad total, 130 millones de dólares están adeudados a Deutsche Bank Trust Company Americas, el negocio estadounidense de Deutsche Bank AG, según Reuters. El año pasado, la Trump Organization ganó 594 millones de dólares y sus activos alcanzaron un valor de 1.400 millones de dólares.

Dado que la empresa familiar de Trump cuenta con propiedades a lo largo de todo el mundo, justifica que parte de sus préstamos estén concedidos por bancos y entidades extranjeros. Dicho esto, el escándalo que involucró a Deutsche Bank con Rusia, por el que la compañía ha pagado multas de 630 millones de dólares tras ayudar a lavar dinero ruso por valor de 10.000 millones de dólares, complica la posible relación de Trump con Deutsche Bank.

El pasado diciembre, Bloomberg señaló que el mandatario estadounidense, quien todavía no había jurado su cargo, tenía intención de reestructurar su deuda con Deutsche Bank para evitar cualquier posible conflicto de interés.

