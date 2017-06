Julian Assange vaticina el fin del Partido Demócrata en EEUU

Dice que la cúpula ha abandonado a las bases y está obsesionada con Rusia

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha escrito esta semana un texto en el que aventura la "perdición" del Partido Demócrata en Estados Unidos. En un análisis, apunta que la obsesión demócrata sobre la manipulación de las elecciones presidenciales por parte de Rusia y el olvido de las necesidades del pueblo estadounidense pueden dar lugar a la creación de un nuevo partido que fagocite a la formación de 189 años de historia.

Por un lado, afirma que la caída en el voto de los candidatos demócratas en todos los niveles de gobierno se debe en buena medida a que, al centrar sus iniciativas políticas y su mensaje en el apoyo a los intereses de las minorías, han olvidado a la mayoría blanca y masculina, que se ha visto como perjudicada. En consecuencia, Trump recibió el voto del 53% de los hombres, del 53% de las mujeres blancas y el 63% de los hombres blancos, apunta Assange citando una encuesta de Pew Research.

Por otro lado, Assange considera que la "histeria" sobre Rusia que enarbola la cúpula demócrata "consume toda su energía", evitando que se centren en otros problemas de la ciudadanía, y ha impedido el ascenso de posturas "insurgentes" como la del precandidato Bernie Sanders. "Sin la narrativa 'No perdimos - Rusia ganó', la élite del partido y quienes existen bajo su mecenazgo serían purgados por ser electoralmente incompetentes e ideológicamente desfasados".

Precisamente por esta falta de pruebas sobre las relaciones Trump-Rusia, Assange alega que la justificación de la derrota de Clinton queda vacía de contenido y pasaría directamente a culpar a los votantes por no compartir el mensaje político de la ex secretaria de Estado. Recuerda además cómo la candidata cobró por varios discursos pronunciados ante Goldman Sachs y cómo la Convención Nacional Demócrata favoreció la victoria de la ex primera dama en las primarias, ambas cuestiones desveladas por Wikileaks durante la campaña electoral.

Además, Assange culpa a las fuerzas de seguridad del Estado - concretamente, CIA y FBI - y a los medios de comunicación de alinearse con el Partido Demócrata en las teorías de la conspiración sobre Rusia, y asegura que, con el paso del tiempo, el sector de la seguridad volverá a compartir los intereses de los republicanos, dejando a los demócratas "en una posición vulnerable".

El programador informático asilado en Ecuador añade que esta prioridad del Partido Demócrata por las élites antes que por los problemas de la mayoría de estadounidenses y la influencia sobre los medios de comunicación no hacen sino reforzar el mensaje anti-establishment de Trump, que ya le sirvió para ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

Por ello, Assange insta a la base demócrata a "crear un nuevo partido, ya que la élite del partido no muestra signos de que vayan a renunciar al poder". Asegura que, pese a lo complejo que puede parecer en un sistema marcadamente bipartidista, la nueva plataforma puede crearse "de forma rápida y barata gracias a Internet y a bases de datos de las preferencias políticas de la gente", y pone como ejemplo el surgimiento de Macron, Sanders o Trump "de la nada". "Ante esa amenaza, el establisment demócrata o reconocerá el control o, como en el caso de Macron, será eliminado por la nueva estructura".

