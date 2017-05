El ministro más joven de Somalia, muerto tras los disparos "por error" de unos guardias de seguridad

El ministro somalí de Obras Públicas, Abas Abdulahi Siraji, murió este miércoles en Mogadiscio al ser disparado "por error" por guardias de seguridad del auditor general de Somalia, Nur Fará, informaron el Gobierno y fuentes policiales.

En un comunicado, el Gobierno se mostró "muy triste" por la muerte de Siraji, de 31 años, el miembro más joven del gabinete somalí, que había sido designado ministro en 2016 por el presidente Mohamed Abdulahi Mohamed.

Unos guardias de seguridad apostados delante del palacio presidencial dispararon por error contra el vehículo de Siraji y la bala impactó contra la cabeza del ministro, explicó el senador Ilyas Abdulahi.

BREAKING: Somali minister for public works, Abdullahi Sheikh Abbas, has been shot dead in #Somalia's capital Mogadishu. pic.twitter.com/iXHsK6UmHE