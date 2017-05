Segundo intento de Trump para derogar el Obamacare: los republicanos dicen tener "votos suficientes"

Este jueves habrá una votación sobre la reforma sanitaria

Los republicanos retiraron en marzo la reforma sanitaria de Trump

Obamacare. Imagen: Dreamstime

Los integrantes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes tienen previsto celebrar este jueves una votación sobre la reforma sanitaria que tiene como objetivo desmantelar y sustituir buena parte de la ley impulsada por el expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare, votación que podría acabar dando 'luz verde' a un proyecto que el propio presidente, Donald Trump, dio por muerto hace dos meses.

El líder de la Cámara, Kevin McCarthy, ha asegurado ante los medios de comunicación que los republicanos ya cuentan con "suficientes votos" para poder seguir adelante con la derogación del Obamacare. "Se va a aprobar", ha adelantado.

La decisión se ha tomado después de que el moderado Fred Upton (Michigan) introdujera una enmienda que prevé más asistencia económica -un total de 8.000 millones de dólares durante cinco años- para ayudar a las personas con condiciones previas de pago de los costes médicos. Este tipo de pacientes corre el riesgo de perder su protección con el proyecto de los republicanos.

Upton había dicho previamente que no podría apoyar la modificación del Obamacare precisamente por estas condiciones, sin embargo, el miércoles, tras reunirse con Trump, hallaron la solución al problema.

El Caucus de la Libertad, que aglutina a varios diputados conservadores, no ha mostrado resistencia a la enmienda presentada por Upton, un dato significativo teniendo en cuenta que este grupo estuvo al frente de las críticas de la reforma en el anterior intento por aprobar la derogación de la ley sanitaria de Obama.

En marzo, los republicanos de la Cámara de Representantes tuvieron que retirar la ley sobre la reforma sanitaria que tenían previsto votar al día siguiente después de que así lo pidiera el presidente de Estados Unidos, consciente de que los votos no sumaban.

No obstante, el Partido Republicano ha asegurado que para este jueves sí dispondrán de estos votos. La votación tendrá lugar en torno a la hora del descanso para la comida del jueves.

Según un análisis realizado por el diario The Washington Post, un total de 20 republicanos todavía se oponían o no se inclinaban a favor del proyecto el miércoles por la noche, y otros 36 están indecisos. Si ningún demócrata apoya la medida, la Cámara de Representantes no se podrá permitir 20 votos republicanos para que se apruebe.

Siete años de ley

Siete años después del Obamacare, el Partido Republicano había puesto sobre la mesa un nuevo plan sanitario que derogaba impuestos, retiraba financiación para el programa de ayuda Medicaid y eliminaba los castigos para quienes no contratasen ningún seguro. El plan contaba con el apoyo explícito de Trump, que convirtió la derogación de la anterior reforma en una de sus grandes promesas.

El Obamacare incorporó al sistema a unos 20 millones de estadounidenses sin seguro, mientras que el nuevo plan habría dejado fuera a 14 millones en sólo un año, según el análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Para el año 2026, unos 24 millones de personas se habrían quedado sin seguro.

