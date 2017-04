Nicolás Maduro anuncia un incremento del 60% del salario mínimo y mejoras a funcionarios y pensionistas en Venezuela

Que bueno es Maduro, mira que es bueno ese tío y demócrata, se nota que ha estado asesorado por monedero, pablo <iglesias, Echenique etc. Que bien se vive en Venezuela eso debe ser un paraíso. No hay comida, no hay medicamentos, no hay papel higiénico pero tienen su revolución. Eso si te puedes manifestar, allí no hay ley "mordaza" porque allí la policía te mata a tiros. Eso si podemos e izquierda unida se niegan a condenar el régimen de Maduro. pero luego vienen a darnos clases de democracia a los demás.