Marine Le Pen responde a Zidane: "Con lo que gana, no me extraña que vote a Macron"

claro, y la extrema derecha no tiene dinero no? tu no hablas por el pueblo, tu hablas por el racismo.



si, musulmanes fuera y todo lo que tu quieras, en eso estamos deacuerdo, pero usar el terrorismo es denigrante,



se que tu vas a atentar contra francia entes de la segunda vuelta, se que habra un atentado, se que haras lo posible para que suceda.