¿Es ésta la melodía con la que Kim Jong-un despierta a los ciudadanos de Corea del Norte?

El proceso de solicitud de una visa para poder ingresar al país es complejo

Kim Jong-un, en una fotografía de archivo. Imagen: Reuters.

Un turista grabó en 2013 cómo una siniestra melodía, titulada Where are you, Dear General, sonaba poco después del amanecer en Pyongyang, la capital del Corea del Norte, a través de unos altavoces colocados en las calles de la ciudad. ¿Es así como Kim Jong-un despierta a sus ciudadanos?

Helmut Uttenthaler, un ciudadano australiano, realizó un viaje desde Viena a Pyongyang y entre las cosas que más le llamaron la atención compartió esta terrorífica melodía. Los medios de comunicación de todo el mundo aseguran que ésta es la manera en la que Kim Jong-un, el líder supremo del país, despierta a sus ciudadanos.

Sin embargo, no hay una confirmación oficial al respecto, ya que los viajes como turista a Corea del Norte son bastante complicados de realizar debido al hermetismo al que está expuesto el país y no hay muchos testimonios con los que comparar. El proceso de solicitud de una visa para poder ingresar al país es bastante complejo.

Los turistas deben realizar visitas guiadas, en las cuales sus guías los acompañan en todo momento. La fotografía es estrictamente controlada. Además, tan sólo aproximadamente 1500 visitantes occidentales lo suelen visitar por año. A los surcoreanos y periodistas se les niega rutinariamente el permiso para poder ingresar al país.

Where are you, Dear General fue una canción que Kim Jong il mandó componer para honrar la memoria de Kim Il-sung, líder supremo del régimen hasta su muerte, en 1994.

</p>

PUBLICIDAD