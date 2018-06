Inditex ficha a la presidenta de Microsoft España, Pilar López, como consejera independiente

Pilar López, presidenta de Microsotf España y nueva consejera de Inditex.

El consejo propondrá a la junta de accionistas, que se celebrará en 17 y 18 de julio, el nombramiento de la presidenta de Microsoft España, Pilar López, como nueva consejera independiente, en sustitución de Carlos Espinosa de los Monteros. A inicio de este año, la compañía contrató a Sergio Álvarez A inicios de este año, el minorista contrató a Sergio Álvarez, cofundador de CartoDB, una de las mayores start-up españolas, para impulsar sus operaciones digitales. La compañía ha presentado hoy los resultados del primer trimestre, en el que el beneficio se situó en 668 millones, que supone un 2% respecto al año pasado.

Pilar López Álvarez es Presidenta de Microsoft España desde julio de 2015. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en Finanzas, por ICADE, Pilar López ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Telefónica, compañía a la que se incorporó en 1999. Anteriormente, ocupó diferentes puestos directivos en JP Morgan en Madrid, Londres y Nueva York.

En su etapa en Telefónica, Pilar López desempeñó su labor en las áreas financiera y de estrategia de negocio en Europa y Latinoamérica, ocupando los puestos de Financial Controller en Telefónica Móviles, Directora de Estrategia en Telefónica de España, Chief Financial Officer de O2 en Londres y Chief Financial Officer de Telefónica Europe en Madrid.

Pilar López es Directora no-ejecutiva de Wolseley Plc, el mayor proveedor mundial de materiales de construcción. En su etapa en Telefónica, ha sido Consejera de Telefónica Czech Republic AS, vicepresidenta del Consejo de Telefónica Deutschland Holding AG, y miembro del Consejo de Tuenti Technologies.

