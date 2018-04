Fidelity: "Si las bolsas lograsen cerrar el año en plano sería un gran resultado"

Primera Falacia



Ya no hay ciclos.



Al vivir en una economía global, en particular las multinacionales de EEUU que cotizan en Wall Street , no están sujetas a ciclos. Pasa igual con el Forex. Cotiza las 24 horas, en todos los usos horarios. Una multinacional unas veces cotizará pérdidas en un mercado y ganancias en otro, según su propia fase en su propio ciclo, pero la multinacional simplemente promediará los resultados.



Sí hay un superciclo



Aunque parezca contradictorio, sí debe existir un superciclo si todas las economías están conectadas. Este superciclo se produce simplemente por la correlación producida por la progresiva globalización de los mercados. Como resultado, los efectos de los ciclos se amplifican enormemente. La llegada de una recesión no será tal sino de una enorme Depresión.



Segunda Falacia



El BCE no estará feliz de subir los tipos



La subida de los tipos presionará al alza aún más al euro. El BCE ha perdido el control del tipo de cambio del euro y una subida adicional podría producir una recesión en toda Europa, no sólo en la UE.



Tercera Falacia



Viene una recesión en EEUU



EEUU ya está en recesión pero se la ha colocado a Europa vía devaluación del dólar. También se la ha colado a China pues el yuan se ha revalorizado enormemente contra el dólar. Curiosamente parece un daño autoinfligido puesto que China ha comprado masivamente oro. La entrada de oro en las reservas chinas fortalece inevitablemente al yuan. Como consecuencia se devalúa el dólar. Muy posiblemente aunque parezca mentira, el euro simplemente paga los platos rotos de esta pugna entre el dólar y el yuan, pues para evitar el arbitraje ha tenido que subir un 23%.



En resumen, aunque EEUU ya está en recesión, la bajada del dólar le está permitiendo pasarla sin mayores sufrimientos. Por supuesto sus multinacionales ni lo están notando, están liberadas de los ciclos económicos como he explicado arriba.