Nick Peters: "Si las bolsas lograsen cerrar el año en plano sería un gran resultado"

"El BCE se sentirá cómodo al subir los tipos de interés"

Nick Peters, portfolio manager Multiactivos en Fidelity International.

"Estamos en el principio del final del ciclo". Esta es la hipótesis de la que parte Nick Peters, portfolio manager Multiactivos en la gestora británica Fidelity International, para plantear un entorno de mercado complicado, al que define como un "limbo" entre el crecimiento que todavía se mantiene y el riesgo de que empiece ya a mostrar síntomas de cansancio.

¿Cómo le está yendo a su fondo este año en bolsa?

Hemos mantenido una posición bastante defensiv,a ya que consideramos que, obviamente, nos encontramos en la parte final del ciclo. Tras la corrección del 10% en las bolsas, aumentamos algo de exposición táctica a renta variable (hasta el 10% de la cartera), pero sin mucha convicción, porque, en términos generales, los PMI y otros indicadores macroeconómicos están mostrando cierta ralentización. La gran pregunta que nos hacemos ahora es ¿la situación actual se debe al rally que hubo a finales del año pasado o hay algo más? Es muy pronto para responder a eso.

¿Considera que las estimaciones de beneficios para las compañías han parado en seco la mejoría?

Para el arranque de la presentación de resultados del primer trimestre de 2018, la previsión en EEUU es una subida de entre el 15 y el 16% de crecimiento de beneficios. De hecho, este año los resultados deben ir bien porque tienen el respaldo de la reforma fiscal por lo que no hay mucho de qué preocuparse. Es más importante el mensaje que recibamos de las compañías sobre sus previsiones y creo que si ellas lanzan un mensaje positivo no habrá mucho más problema. Pero si miramos a 2019, para cuando la previsión es también de un crecimiento del 15%, entonces sí que creo que podríamos tenerlos.

¿Y no afectará la guerra comercial?

Mi punto de partida es que nadie, en ningún lugar, ve el lado positivo a una guerra comercial, porque solo puede derivar en una recesión global. Por lo tanto, tengo que asumir que estamos hablando sobre una pose, negociaciones y en cierto punto debería vencer el sentido común.

Pero describe una situación muy complicada ahora mismo...

Estamos en un limbo en el que hay ciertos indicadores que se están ralentizando, a pesar del fuerte crecimiento de la economía mundial, con valoraciones muy altas, aunque la volatilidad siga estando en niveles bajos. Por ello es muy importante tener en cuenta las valoraciones del mercado, sin tratar de jugar el momentum de manera muy agresiva encontrando esos nichos de valor.

¿Considera que las valoraciones están caras, incluso después de la corrección?

Incluso después de la caída, asumiendo que la previsión de beneficios es correcta, el mercado no está mucho mejor que su precio justo. No está muy caro, pero si las estimaciones de beneficios comienzan a caer, es muy difícil saber cuál será el soporte del mercado. Dentro de las estrategias no direccionales que tenemos en cartera, una de ellas es estar largo en Europa y Japón y cortos en EEUU, porque encontramos sus valoraciones más atractivas que en este último país.

¿Qué espera entonces para los mercados de cara a finales de año?

Será un año exitoso para los mercados, siempre y cuando se produzca un periodo de consolidación. Unos mercados planos sería un gran resultado para este año.

¿Qué espera de la reunión del BCE de septiembre?

Debería darnos una hoja de ruta clara sobre sus futuras actuaciones. Nos preguntamos cuándo se verá forzado a reducir el QE de una manera más agresiva. Tenemos un escenario goldilocks (ni muy acelerado ni muy lento) en el que el BCE se mantiene en el buen camino. El crecimiento está yendo bien y la inflación está bajo control, no hay necesidad de tomar decisiones más agresivas.

¿Y la subida de tipos?

Ese es el siguiente paso. Debería suceder en 2019, pero pueden pasar muchas cosas hasta entonces. En este momento, el mercado está más preocupado ante la posibilidad de una ralentización que por un crecimiento fuera de control y una agresiva subida de tipos.

¿Se podría retrasar?

Dadas las actuaciones que han realizado los bancos centrales de EEUU y de Reino Unido queriendo subir tipos, incluso en un contexto que no es favorable al cien por cien, el BCE se sentirá cómodo subiendo tipos porque ellos saben que cuando la siguiente recesión llegue necesitarán volver a tener las armas para poder combatirla, con unos tipos de interés que necesitan estar más elevados de cara a que puedan ser reducidos otra vez.

¿Le gusta algún sector en particular en Europa?

Estamos largos en bancos en Europa, que se benefician de una subida de la curva de tipos. También hemos comprado compañías de telecomunicaciones que se han comportado peor que otros sectores en los últimos cinco años. Los márgenes han comenzado a mejorar, al igual que los flujos de caja libre con valoraciones más atractivas.

