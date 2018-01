Los mejores consejos de compra de la Eurozona son inmunes al euro

1#



El Litecoin es prácticamente la criptomoneda más liquida, de las más fiables, de las mas integradas en el cobro de servicios y sin comisiones de mineros, es totalmente perfecta.



FALSO, HAY COMISION DE MINERO, NO ES LA MAS LIQUIDA NI ES TOTALMENTE PERFECTA.



no tiene ninguna explicación que su precio no equipare al resto de las principales en cotización , la próxima subida fuerte le va a tocar a ella seguro.



ESTA 6 EN UN RANKING DE MAS DE 2000, COMO QUE NO ESTA ENTRE LAS MEJORES? LITECOIN LLEVA TIEMPO SUBIENDO ...



Por sus características, su precio debería estar en torno a 10.000 Euros.



QUE CHORRADAS QUE DICES .... EN QUE CARACTERISTICAS TE BASAS? NUNCA LEI TANTAS TONTERIAS EN TAN POCAS LETRAS...



Litecoin tiene potencial, esta entre las mejores y tiene un buen futuro por delante, hay un buen equipo tras ella y seguira al alza.