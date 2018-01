Alemania: la economía creció un 2,2% en 2017

alemania es industria de calidad y referente en el mundo,



no se si en 1.000 años existira el dinero como tal o viviremos en una sociedad sin dinero, no se si en 1.000 años habra hospitales porque alomejor nos hemos manipulado geneticamente hasta el punto de no sufrir ni una sola enfermedad



pero lo que tengo claro que en 1.000 años o en 100.000 años, la industria siempre estara presente, ya sea para los robots, o para nosotros.