Grecia: la mitad de los jóvenes de entre 18 y 35 años depende financieramente de sus padres

Genaro. Tus padres estudiaron. A vosotros os han estafado y vuestros títulos universitarios valen lo mismo que un billete de 12 euros.



A ver Genaro te lo voy a explicar. Yo me dos años trabajando en B porque la empresa no me daba de alta. Luego estuve un año en una multinacional oficialmente haciendo cursos pero en la práctica trabajando. Luego me dieron de alta a 3/4 de jornada por debajo del salario mínimo. Jornada que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana. No era yo el único, estábamos todos hasta altas horas. Así dos años. Luego me marché al extranjero 5 años. Sin contrato de trabajo. Sin dar de alta. Y finalmente vine aquí y ya sí trabajé. Y monté una empresa.



La diferencia entre tú y yo. Que yo no soy una nenaza que va gritando explotación cada vez que me piden trabajar. Yo trabajaba, me esforzaba, daba todo de mí, aprendía y cuando ya estimaba que había sacado todo el jugo que había podido sacar a esa empresa, pega el salto hacia otro sitio mejor.



Y si a mi padre le hubiese dicho que iba a opositar porque no quería que me explotasen, me hubiese metido dos tortas porque él no quería que ninguno de sus hijos fuese un parásito para la sociedad, y me hubiese dejado muy claro que ser funcionario hubiese avergonzado a toda mi familia y qué tipo de ejemplo hubiese sido para mis hijos si hubiese sido un negado fracasado incapaz de sacar una entrevista de trabajo, que hubiese acabado en el refugio del fracasado, las oposiciones, y que como trabajo hubiese tenido el esclavizar y robar a los españoles su dinero con impuestos.