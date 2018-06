La Seguridad Social recuperará este verano los 19 millones de cotizantes

#23 El problema NO SON LOS PENSIONISTAS



El PROBLEMA SON LOS SUELDOS BAJOS si los sueldos fueran los que deben y subieran con el IPC para no perder poder adquisitivo, si los trabajos fueran estables y pagasen las horas que realmente se hacen o se contratase más personal en lugar de explotar a los trabajadores. No habría ningún problema.



Los pensionistas han trabajado y han cotizado toda su vida para tener una pensión y esta, al igual que los sueldos, no debe perder poder adquisitivo.



El otro problema es mantener a ciertos colectivos que ni trabajan ni cotizan ni quieren trabjar ni cotizar: se dedican a vivir de subvencionies y paguitas, a tocar la guitarra y dar palmas.Casi todos con paguitas o pensiones no contributivas.



Al año se nos van 17000 Millones en NO CONTRIBUTIVAS (subvención o paguita by the face) y demás MAMANDURRIAS.



Si a eso le añadimos el gasto en cosas innecesarias, mantener vagos y maleantes, corrupción.



Le sumas un 10% anual de los PGE ( y subiendo) que dedicamos a pagar la DEUDA PRIVADA y los intereses DE BANCOS Y CAJAS (transformada injustamente en deuda pública).



Con todo esto sobraría para mantener las PENSIONES CONTRIBUTIVAS y jubilarse a los 65 años durante décadas.