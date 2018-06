El precio de la vivienda libre modera su ascenso hasta el 6,2% en el primer trimestre

Aparte de que se estan contando muchas mentiras para calentar el mercado, cosa que interesa a Bancos, SOCIMIS, fondos inmobiiarios, inmobiliarias y demás vividores del ladrillo, la realidad demográfica, migratoria y económica, indica que sólo en lugares muy puntuales puede haber algo de verdad. Los tipos de interés no tardarán en subir y los sueldos no dan para sostener unos precios e hipotecas fuera de la realidad económica del país.



Por otra parte, el dinero que va al sector inmobiliario no va para otros sectores de la economía, es un bien escaso, muy escaso en España. Autónomos y pequeños empresarios que no exportan ven como se les reducen los ingresos porque el dinero que va para alquileres e hipotecas no va para otros bienes y servicios, hundiendo negocios y pequeñas empresas. La especulación con la vivienda es un mal endémico en España. El nuevo gobierno y otros partidos que se dicen Cosntitucionalistas tienen que hacer cumplir el art.47 de la CE de una vez.