El IPC se dispara hasta el 2% en mayo, su nivel más alto en 13 meses

Pero alguien se cree que el IPC no está tan manipulado como la política?



Hay unos componentes en el índice y sobe estos se hace el cálculo.



Si sube el pan , las patatas , el aceite y otros productos de primera necesidad y no interesa que suba el IPC pues se les saca del cómputo y se les sustituye por los yates de más de 50 metros, los aviones para ejecutivos y los brillantes de más de dos quilates y como estos no suben sino que más bien bajan, pues el IPC arreglado.