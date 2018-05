Vamos a ver navegante; hay una cosa que rivera no dice.



La ley quinquenal del cupo es una ley pactada bilateralmente, no puede ser modificado de forma unilateral, por lo que si rivera gana se tendrá que comer la actual con patatas y n caso de desacuerdo entre las partes se prorrogara la vigente, como ha ocurrido otras veces.



Rivera vende humo, pues el sabe que no lo puede hacer. Informese y vera que no miento