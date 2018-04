El PIB mantiene su avance trimestral en el 0,7% pero recorta dos décimas, hasta el 2,9%, su tasa anual

Porque no preguntan a quien sabe. Montoro por ejemplo no cree en eso de que no se vaya a crecer de forma permanente en más del 3 %. Por eso se permite el lujo de incrementar el gasto público por cuestiones electorales, sin más.



No quiero ser pesimista, pero no veo el futuro nada bueno. Disminuye el crecimiento del PIB, aumenta la deuda, no se prevé reducción de déficit, la inflación baja por la reducción del consumo, etc...



Y todo esto con intereses en el cero por ciento.



Y de las pensiones mejor no hablar.