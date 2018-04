El paro sube en 29.400 personas en el primer trimestre, el mayor aumento en cinco años

con 37 años on una ingenieria y 2 masters, cobro 1400 netos y contrato por obra y servicio. Me niego a pagar mas de 300 euros por un alquiler... y estan en madrid y alrededores a mas de 600.



En cuanto ahorre un poco mas para tener un poco de colchon y para evitar currar de camarero, me largo de españa. Aqui no hay futuro, slavo que tu profesion sea hosteleria y turismo, y ni eso pues ese sector ya ha tocado techo.