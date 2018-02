El IPC reduce su tasa anual al 0,6% en enero, su nivel más bajo en 16 meses

Me da un ataque de risa cada vez que leo un articulo como este.Yo no s,e de donde sacan estos datos estos iluminados.Yo no se a donde van a comprar o mirar los precios estos iluminasdos.A veces pienso que estos expertos se ponen a jugar con chapas,si sale cara es que han bajados los productos,si salen cruz es que se han quedado lo mismo y si salen de canto no se no contesto.Que verguenza decir que el indice del coste de la vida baja, o sere yo que cada vez tengo menos dinero para comprar porque llevan subiendo las pensiones tres años el O,25 .Que verguenza de estadistica