La Seguridad Social ganó 126.043 afiliados extranjeros en 2017 y suma cuatro años de ascensos

Afiliados NO ES LO MISMO que COTIZANTES.



Los extranjeros se afilian muchas veces sin cotizar o cotizando el tiempo mínimo para tener acceso a ciertos servicios como las prestaciones sociales, el "paro" servicios sanitarios (incluso para sus familiares que traen de sus países).



Existen muchos tipos de afiliación además de la de trabajador en alta.



En muchas de ellas(no tiene por qué haber cotización: algunos se afilia como Residente en España, menores extranjeros, convenios internacionales, perceptores de prestaciones, subsidios o rentas de inserción, etc.



Esto NO tiene por qué ser una buena noticia.



Los extranjeros que se afilian GENERALMENTE obtienen más de lo que dan.



La buena noticia es que los españoles con talento que han emigrado puedan regresar, encontrar un empleo digno y engrosar las filas de los COTIZANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.