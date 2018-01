La compraventa de viviendas modera su crecimiento al 18,1% en noviembre

"Sé que es caro, pero prefiero tenerlo vacío a bajar el precio". Frase real que me dijeron. Los precios no bajarán porque hay mucho propietario que no necesita liquidez y no sabe lo que es el coste de oportunidad. Prefieren estar sin ingresos durante meses o años que bajar su precio o su orgullo. Conozco un local en bruto que lleva en venta 15 años ya. No han bajado el precio ni un euro. Está carísimo, "fuera de mercado". Pero al dueño le da lo mismo. La cantidad de propietarios ambiciosos que ejercen su derecho a retener las propiedades y subir artificalmente precios es mayor que el exceso de oferta. Si los fondos de inversión lo hicieran con el petróleo (retener stock para subir precios) la gente se pondría como un basilisco pero como es con la propiedad inmobiliaria, no pasa nada. A seguir especulando y a seguir disfrutando.