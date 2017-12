Adiós a 2017: el año en el que España recuperó el PIB perdido pero con menos empleo y más precario

España no se merece un cambio de gobierno, debemos hacer una revolucion. O acaso alguien piensa que funcionarios y jubiletas, unos privilegiados a sueldo de clase media del Estado, van a permitir el cambio. Yo he visto como mi juventud se ha ido a la mierda con la crisis, formandome de aqui para alla, trabajos muy puntuales y un futuro miserable para que estos sinverguenzas recuperen el PIB porque con las maquinas, se gana lo mismo dandonos a los desgraciados menos. O lo cambiamos nosotros (y sin Podemos, son una via de escape de este sistema corrupto) o veremos mucha miseria y mucho dolor. Yo ya no creo que en todo esto, llevo tiempo viendolo en mi ambiente. Unos viven muy bien y otros muy mal. El gobierno, un atajo de cobardes, que se endeuda para dar mas dinero a jubiletas adinerados con vivienda y patrimonio mientras nos hunde en el fango a los jovenes abocandonos a la temporalidad, la sobrexplotacion, la pobreza, la precariedad y el desempleo. Hay que decir basta y con un voto esto no se va a cambiar, este sistema es un engaño, ni hay democracia ni hay futuro. Seguiran silenciandonos, pero esto tiene un limite.