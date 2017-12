El IPC reduce su tasa interanual cinco décimas en diciembre hasta el 1,2% por los carburantes

¿ Si el Euribor esta al -0.19 y el IPC al 1,2 no tendrían que estar los tipos y el Euribor rozando el 2% ?. Mas que nada para que los ahorradores no pierdan poder adquisitivo y de paso para que los alquileres y venta de pisos bajen sus precios. Ah no, que todavía tenemos que pagarle el piso al que se hipoteco con la casa y el Bmw hace 15 años. !!! Basta ya !! Suban los tipos !! Los tenedores de pisos están haciendo el negocio del siglo poniendo alquileres y venta a niveles extratosfericos !!