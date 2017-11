Rajoy elevará la previsión de PIB, hasta el 2,8% o el 3%, si vuelve la normalidad a Cataluña

¿que tal el fin de més?, ¿necesitas algo?, déjalo, le dire a tu amigo que te pase una ayudita. Cuidate mucho, cariño, acuérdate de lo mío, no me falles, esperamos mucho de tí, no nos decepciones, luego te paso unos papeles para que los firmes, dile a tus ayudantes que me afinen unas cosillas, déjalo, no necesitas saberlo, tú sólo firma. ¿qué coche llevas?, ¿quieres otro?, vale, vale, lo que necesites, lo pides.