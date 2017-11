¿Cómo ven los hogares la situación económica actual? El 41% de los españoles llega justo a fin de mes

Lo que es llegar a fin de mes, como no sea arrastrándose, no se llega.



Si no comes, no bebes, estar a oscura y aletargado como un lagarto, algunos llegan. Otros se mueren en el intento y la mayoría trapicheando y afanado lo que se puede llegan exhausto.



Llegados a este punto lo que aplicar, "robar no es malo, lo malo es que te cojan", deja de tener sentido y es preferible que te cojan, te instalen en un hotel del estado a gastos pagados y al salir te den la ayuda y vuelta a comenzar.