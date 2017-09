La deuda pública marca un nuevo récord en el segundo trimestre y se sitúa en el 100% del PIB

La deuda pública lleva varios meses situándose en el 100% del PIB y sobrepasándolo, pero para que no subiera escandalosamente se fue tirando de la Caja de la Seguridad Social, que falta poco para dejarla vacía. Si no fuera por esto la deuda pública sobrepasaría mucho más al PIB, eso sin contar la compra de deuda pública por parte del BCE, cosa que no se hizo nunca ni en tiempos de Zapatero ni de ningún gobierno....