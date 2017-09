La firma de hipotecas se dispara en julio un 32,9% con el tipo de interés medio en mínimos históricos

Con un 80% de pisos habitados en propiedad que serán heredados, con disminución de la natalidad, aumento de la emigración, disminución de la inmigración, paro elevado, sueldos que no llegan a final de mes, hipotecas más difíciles, tipos de interés a cero que inciden un bajo Euribor, pero que no tardarán en subir etc. esta noticia es un cuento para inducir a los pardillos a invertir en ladrillo para salvar Bancos, promotoras, constructoras y gobierno