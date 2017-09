La compraventa de viviendas modera su crecimiento al 16,8% en julio

pues lo de siempre.... stock de inmueble invendible y sobrevalorado, pero ¿quien los tiene? los bancos. 2 vías: 1-el banco vende a "pardillos" los inmuebles muy caros y gana dinero porque los compro (gracias a rescates) a precio de saldo. 2-si no los vende, no pasa nada, los sube de la valor, su cuenta de resultados sube, y sube su valor en bolsa que lo compra otro "pardillo" porque los tipos estan al 0% y le rinde más invertir en IBEX. conclusión, como los salarios bajan no hay "pardillos" y por eso esto tiene o a que suben los tipos ya, o abra otro colapso, pero aún más bestia... y esto esta a 2 meses vista... solo hay que mirar datos