El precio de la vivienda libre amplía su subida al 5,6% en el segundo trimestre

Ya bajarán. La cuestión es que compre quien crea que lo vale. Yo como posible comprador no pienso comprar con ese rango de especulación. Por otra parte las grandes inmobiliarias hacen y deshacen, le dicen al vendedor que el mercado está mal y le clavan, y al comprador le dicen lo contrario, que si no compra ahora va a subir más, y además les cobran a los dos un alto porcentaje de la compra-venta aunque sobre todo el cliente no ha requerido de sus servicios más que para ir a comprar una vivienda anunciada en un portal. A parte que siguen ofreciendo y aconsejando pagos en B, y demás.