La Seguridad Social pierde 179.485 afiliados en agosto por el fin de la temporada estival

Al 3, ¿qué parte de "en términos interanuales el Sistema suma de media de 609.849 afiliados más" no has entendido?



En España, el turismo representa un 11% de su PIB y en Francia casi un 8%.



Lo que afirmas: "Una economía basada en el turismo" es COMPLETAMENTE FALSO.



Es un sector muy importante, pero no estamos basados en el turismo.