El gasto en pensiones crece en julio un 3%, hasta 8.770 millones, nueva cifra récord

A los que se quejan de que todos los días están con las pensiones: demasiado poco se habla del tema. Las pensiones no son sostenibles, nos guste o no nos guste. No hay país del mundo que pueda pagar pensiones con una tasa de natalidad de 1,3. Para que el actual sistema de pensiones fuese sostenible la edad de jubilación, dada la tasa actual de natalidad, debería estar situada en los 74 años y no en los 65 y pico.



¿Que no gusta? Pues también nos morimos y no nos gusta. Pero es la maldita realidad. Vivimos en un país de viejos, sin niños, y sin cotizantes. Mire la actual generación: sin estudios (la logse no se puede asimilar a estudios), sin ganas de trabajar (eso es esclavitud para ellos), sin moral, y con p.titas de hecho en lugar de con matrimonio. Y por supuesto con perritos pero sin hijos. ¿Alguien espera algo de esa basura?



Se acabaron las pensiones. Nos guste o no nos guste. Y la culpa es nuestra, la actual generación no nació del aire, la educamos nosotros. Y en eso tienen razón, son inútiles e inmorales porque nosotros los hemos hecho así: que no trabajasen, que no se esforzasen, que los adoctrinase el estado en las escuelas públicas ¿Qué esperabais que saliese? ¿Gente trabajadora y honesta? Pues de niño malcriado y caprichoso sale izquierdista vago y sin moral.